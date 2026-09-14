O jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia realizam, entre esta segunda-feira (14) e quinta (17), uma nova rodada de sabatinas com os candidatos ao governo de Goiás. A série marca uma nova fase da cobertura das eleições de 2026 e amplia o espaço para que os principais concorrentes apresentem propostas, detalhem suas posições e sejam questionados sobre os desafios do Estado.\nA programação começa nesta segunda (14), com o governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB). Na terça (15), será a vez do ex-deputado Luis Cesar Bueno (PT).\nO ex-governador Marconi Perillo (PSDB) participa na quarta (16), e o senador Wilder Morais (PL) encerra a rodada na quinta (17). As sabatinas serão realizadas a partir das 9h30, com 30 minutos de duração, e terão transmissão pelos canais digitais do jornal e pela rádio CBN Goiânia, 97,1 FM. O POPULAR também publicará a íntegra das entrevistas, ampliando o acesso do eleitor às propostas e posições dos candidatos.