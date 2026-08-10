A disputa pelo Palácio das Esmeraldas ganha um novo palco a partir desta segunda-feira (10), com o início da série de sabatinas com candidatos ao governo de Goiás, marcando o começo de uma cobertura especial das eleições de 2026, que reunirá entrevistas, pesquisas de intenção de voto, artigos assinados pelos candidatos e projetos editoriais voltados ao debate sobre os principais desafios do Estado.A primeira rodada de entrevistas será realizada entre os dias 10 e 13 de agosto, sempre das 15h às 15h30, com transmissão ao vivo pela CBN Goiânia e canais do POPULAR nas plataformas digitais, além da cobertura completa na edição impressa do jornal. A abertura será com Daniel Vilela (MDB), nesta segunda-feira (10). Na terça-feira (11), o entrevistado será Luis César Bueno (PT). Marconi Perillo (PSDB) participa na quarta-feira (12) e Wilder Morais (PL) encerra a primeira rodada na quinta-feira (13).As sabatinas serão conduzidas pelos jornalistas Rubens Salomão, do POPULAR, e Cileide Alves, da CBN Goiânia. Durante 30 minutos, os candidatos responderão a perguntas sobre temas centrais da administração estadual, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão fiscal, além de apresentarem suas prioridades para um eventual mandato.A série de sabatinas integra um conjunto de iniciativas editoriais preparadas para acompanhar a corrida ao governo de Goiás e ao Senado. Ao longo da campanha, o POPULAR divulgará ainda pesquisas de intenção de voto em parceria com a TV Anhanguera/Quaest.A cobertura também contará com uma segunda rodada de sabatinas com os candidatos ao governo, entre 14 e 18 de setembro, entrevistas com os postulantes ao Senado, espaço para publicação de artigos assinados pelos concorrentes e a série especial “O Assunto é...”, na qual os candidatos ao Palácio das Esmeraldas serão convidados a apresentar propostas para enfrentar problemas estruturais e desafios estratégicos de Goiás.Com esse conjunto de iniciativas, O POPULAR busca ampliar o espaço para o debate de ideias e oferecer aos eleitores informações qualificadas para acompanhar, comparar propostas e formar sua decisão antes do primeiro turno do pleito, marcado para dia 4 de outubro.