-Vídeo Kariny: O que faz um senador? (1.3454553)\nNas eleições de 2026, os eleitores de Goiás e de todo o Brasil terão uma tarefa diferente da que tiveram em 2022: desta vez, será preciso escolher dois candidatos ao Senado Federal.\nIsso acontece porque, neste ano, serão renovadas duas das três partes do Senado. Ao todo, serão 54 vagas em disputa no país, sendo duas para cada estado e também para o Distrito Federal.\nA mudança está ligada ao tempo de mandato dos senadores, que é de oito anos. Por isso, a renovação do Senado acontece a cada quatro anos, mas de forma alternada.\nPor que Goiás elegerá dois senadores?\nEnquanto o mandato de presidente, governador e deputado dura quatro anos, o senador fica oito anos no cargo.\nDesistências geram prejuízo em chapas a deputado federal em Goiás\nEleitor pode pedir transporte gratuito de casa até local de votação em Goiás; veja quem tem direito