O Ministério Público de Goiás (MP-GO) publicou nesta terça-feira (06) o edital de licitação para a construção da nova sede do órgão, no Park Lozandes, em Goiânia, ao custo de R$ 330,5 milhões. A abertura de propostas e escolha da empresa ou consórcio responsável pelo trabalho está marcada para o dia 25 de março e a estrutura terá no total 10 pavimentos para abrigar 229 gabinetes de promotores e procuradores de justiça.\nToda a construção, com as partes de diferentes projetos e estudos técnicos, tem previsão de ser concluída no prazo de 60 meses (cinco anos), após a assinatura do contrato. A execução da obra ocupa a maior parte do valor estimado pela Superintendências de Gestão Orçamentária e Compras do MP-GO, com valor de R$ 323,4 milhões. Outros custos envolvem R$ 1,249 milhão para o projeto de arquitetura, que inclui paisagismo e urbanismo, além de um memorial sobre a instituição.