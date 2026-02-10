Em busca de melhor relação com a Câmara de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) assinará nos próximos dias decreto que institui o programa Obras Cidadãs, para atender pedidos de vereadores aliados por intervenções nos bairros. O programa havia sido anunciado pelo prefeito há seis meses, mas sofreu atrasos pela definição das normas e do contrato para execução das obras.\nO decreto não menciona valores, mas a previsão da Prefeitura é pagar até R$ 70 mil por vereador, com limite de duas obras por mês. Como a gestão considera ter 25 dos 37 vereadores no grupo governista, seriam R$ 1,75 milhão por mês e R$ 21 milhões por ano.\nA minuta do decreto, a que O POPULAR teve acesso, estabelece que o objetivo do programa é “viabilizar a execução de obras públicas de pequeno porte que atendam às demandas e necessidades das comunidades locais, mediante participação direta dos cidadãos, associações, grupos comunitários e os membros do Poder Legislativo”. Entre os objetivos descritos do programa está “a execução ágil, eficiente e transparente de obras de interesse coletivo”.