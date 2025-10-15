As obras de quatro rodovias goianas foram interrompidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de uma liminar que suspende a parceria do governo de Goiás com o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag). Como mostrou O POPULAR, as quatro obras totalizam aproximadamente R$ 488,2 milhões.\nAs obras na GO-461, GO-147, GO-180 e GO-178, tinham sido iniciadas recentemente. De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), as obras nessas rodovias são obras de pavimentação asfáltica.\nAs obras da GO-178 visam pavimentar 38 quilômetros ligando a BR-364 à GO-306, com previsão de conclusão em 21 meses. Já na GO-180, serão 32,88 quilômetros, chegando até o trevo da GO-306, beneficiando diretamente os municípios de Jataí e Itarumã.\nJá as obras de pavimentação da rodovia GO-461, têm 52,35 quilômetros, entre os entroncamentos da GO-194 e da GO-221. Enquanto a obra de pavimentação da GO-147, ligando Bela Vista de Goiás a Silvânia, inclui também a construção de uma ponte de 50 metros sobre o Rio dos Bois.