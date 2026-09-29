Cerca de 20 localidades goianas em regiões de difícil acesso devem receber reforços operacionais e logísticos para assegurar que o fornecimento de energia ocorra sem interrupções nos locais de votação mais afastados dos centros urbanos.\nEm ação conjunta com o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a Equatorial Goiás estruturou operação especial para as eleições deste domingo, 4 de outubro. Segundo a Equatorial, o plano em parceria direciona frotas equipadas com sistemas avançados de comunicação via satélite, veículos adaptados para vias de difícil trafegabilidade e geradores de emergência pré-posicionados para assegurar autonomia e pronta resposta da distribuidora mesmo em áreas isoladas.\nTambém inclui, conforme a empresa, o monitoramento prioritário e em tempo real dos pontos de votação e das estruturas eleitorais nessas localidades de menor acessibilidade. Equipes técnicas especializadas ficarão em ponto de alinhamento e deslocamento estratégico para agir com rapidez em caso de qualquer eventualidade provocada por fatores climáticos ou operacionais, informa ainda.