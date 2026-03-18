Esquema envolveria irregularidades na escolha de empresas para projetos habitacionais em Goiás; nomes dos investigados não foram divulgados (Divulgação/MPGO)\nDois servidores da Agência Goiana de Habitação (Agehab) foram alvos de uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) que investiga um suposto esquema de desvio de verbas públicas em contratações de construtoras com uso de recursos públicos. De acordo com as investigações, os servidores eram responsáveis pela contratação de empresas para a execução de projetos da agência.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Agehab disse que “a operação não tem relação com a alta gestão da Agência nem prejudica os programas da empresa e os servidores envolvidos foram demitidos” (leia a nota na íntegra abaixo). Os nomes dos investigados não foram divulgados. Com isso, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.