A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quinta-feira (21) a Operação Pacto Oculto para investigar suspeitas de fraudes em acordos extrajudiciais firmados no âmbito da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A ação, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), cumpre 55 mandados judiciais, entre eles ordens de busca e apreensão, prisões temporárias, afastamentos de funções públicas e quebras de sigilos bancário e fiscal.\nForam presos temporariamente Márcio Antunes Porfírio, então chefe do departamento jurídico da companhia, além do ex-assessor da Assessoria Jurídica Jalles Ferreira de Oliveira (comissionado) e o auxiliar operacional Emerson Marques Brito (servidor efetivo), alvos da investigação que apura crimes contra a administração pública, como peculato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.