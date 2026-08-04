Um grupo de oito pessoas foi alvo de busca e apreensão nesta terça-feira (4) sob suspeita de planejar ataques contra o Palácio do Planalto e outros prédios da Esplanada dos Ministérios em outubro, durante o período eleitoral.\nA Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério da Justiça afirmam que os suspeitos trocavam informações por meio de dois grupos públicos da plataforma de mensagens Telegram.\nOs alvos da operação compartilharam manuais para a fabricação de bombas caseiras, além das plantas arquitetônicas e modelos tridimensionais dos prédios da área central de Brasília.\nEles fizeram um desenho da área central marcando todos os ministérios, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e estavam a definir qual seria o alvo primário. E, em complemento, eles difundiram a planta baixa do Palácio do Planalto como escolha de alvo primário", afirmou o delegado Maurílio Coelho, coordenador de Inteligência da Polícia Civil.