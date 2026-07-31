Diante dos números apresentados pela Genial/Quaest, nesta quinta-feira (30), para a disputa pelo governo de Goiás, o pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), reiterou o discurso de continuidade à gestão de Ronaldo Caiado (PSD). Já os adversários apontaram que a pesquisa registra momento anterior ao início da campanha eleitoral.\nDaniel afirmou em nota que os números demonstram ampliação de sua liderança na preferência do eleitor, o que “reforça nossa responsabilidade à frente do governo e o compromisso de entregar tudo aquilo que nossa gente espera”. O emedebista disse que o levantamento revela que “estamos no caminho certo, dando continuidade ao projeto construído com muita competência pelo ex-governador Ronaldo Caiado”. “E o foco é este: continuar trabalhando, junto com os goianos, para fazer Goiás seguir em frente com segurança”, afirmou.