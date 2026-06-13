O retorno da redução da maioridade penal ao centro do debate político representa nova frente de pressão da oposição sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com analistas consultados pelo POPULAR, a estratégia ocorre em tentativa de resposta ao acúmulo de desgastes do grupo direitista, principalmente desde a publicação das conversas do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, para o financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nO tema da maioridade penal já tem sido incorporado à pré-campanha do filho 01 do ex-presidente, enquanto o Palácio do Planalto tenta evitar que a discussão aprofunde as críticas ao governo na segurança pública. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, apresentada em 2015, foi apensada a outras duas matérias com o mesmo objetivo e teve aprovação por 44 favoráveis e 18 contrários na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, em vitória da oposição.