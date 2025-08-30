Deputados estaduais que se apresentam como pré-candidatos à reeleição pela oposição avaliam que o otimismo da base aliada ao governador Ronaldo Caiado (UB) para a manutenção de ampla maioria a partir de 2027 esbarra em supostos desgastes acumulados pela atual gestão. Os parlamentares citam as dificuldades da administração e dos parlamentares governistas, principalmente com o setor agropecuário e o funcionalismo público. A criação e cobrança da taxa do agro, que banca o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), gerou intensas manifestações de produtores e entidades do agro no fim de 2022 e início de 2023. As insatisfações foram tratadas pelo governador Ronaldo Caiado (UB) com o apontamento de que houve perda de receita, à época, e, principalmente, a promessa de entrega de obras de infraestrutura para suprir demandas indicadas pelo próprio setor.“Não é fácil ser base do governo e o desgaste do governador é repassado. Hoje há um desgaste grande do governador com o agro e esses deputados vão sofrer com isso. Assim como o desgaste com os servidores públicos. Tem também a alta tributação em Goiás. Os deputados vão herdar esses mesmos desgastes por terem sido avalistas de todas essas ações”, aponta Major Araújo (PL).O deputado Gustavo Sebba (PSDB) aponta a dependência dos deputados em relação ao agro e antecipa cobranças do setor no próximo ano. “Essa fatura vai chegar. Os deputados vão ser cobrados e diversas entidades vão buscar que todos os candidatos se comprometam a acabar com a taxa do agro”, diz.Os aliados, por outro lado, rebatem as críticas. O líder do governo, Talles Barreto (UB), aponta que ações do governo geraram recuperação de imagemcom grupos que tiveram divergências com o Palácio. “Isso foi superado”, afirma. O governista Virmondes Cruvinel (UB) considera que os desgaste com o agro têm sido superados. “Temos visto algumas entregas importantes na infraestrutura e isso foi apresentado na reunião da base com o governador. Esse vai ser um ano de colheita de frutos com base no Fundeinfra”, aponta.“Com relação aos servidores, várias matérias já foram aprovadas em cumprimento de compromissos para planos de diversas carreira. É o momento de observar e discutir com as categorias. Vai chegar um momento oportuno em que muitos desses compromissos vão ser honrados com as categorias”, acredita Virmondes.