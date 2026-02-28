A estreia dos discursos eleitorais dos grupos com projetos praticamente definidos para a disputa ao governo estadual em outubro beneficiou as forças de oposição ao governador Ronaldo Caiado (PSD) e à pré-candidatura do vice-governador, Daniel Vilela (MDB). Apesar de manterem perspectiva positiva do emedebista pela continuidade de gestão, cientistas políticos consultados pelo POPULAR avaliam que o lançamento de chapa própria do senador Wilder Morais (PL) consolidou ameaça ao eleitorado governista e abriu margem para ampliação da estrutura do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que enfrenta isolamento.\nPrincipal fato político até agora na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, a confirmação de projeto do PL, com a pré-candidatura a vice-governadora da advogada e filha do ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende, resultou em avanço dos pleitos que deverão protagonizar a disputa estadual neste ano. O cenário indica divisão da direita, entre o caiadismo e a base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em torno de Wilder, além da união da esquerda em projeto ainda não definido e a busca de espaço e narrativa de Marconi Perillo.