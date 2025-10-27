O número de prefeitos filiados a partidos de oposição ao governo de Goiás sofreu intensa redução ao longo dos últimos 12 meses, desde o encerramento das eleições municipais de 2024. O processo, marcado pela aproximação dos gestores municipais com o Palácio das Esmeraldas, define a ampliação da base de apoio à pré-candidatura do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e conta também com a participação de Ronaldo Caiado (UB) para a cooptação.\nDepois de alcançar a vitória em 26 cidades, o PL conta agora com apenas 14 gestores filiados e tendência de pelo menos duas novas baixas, além de outros prefeitos que já anunciaram alinhamento com o vice-governador ou que consideram a migração. Já o PSDB sofreu uma baixa oficial entre os sete eleitos pela sigla, mas também corre risco de perder mais quadros com a manutenção de diálogos com articuladores do governo. O PT é o único dos partidos de oposição que deverá manter os três prefeitos eleitos.