Pelo quinto dia consecutivo de trabalhos ordinários, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) adiou a votação do projeto, enviado pelo governador Ronaldo Caiado (PSD), para acabar com a taxa do agro e o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). Apesar do avanço na Comissão Mista, onde o texto seguia desde que foi apresentado, em 25 de fevereiro, deputados da oposição utilizaram instrumentos regimentais para atrasar a tramitação.\nA primeira medida foi impedir a votação do projeto em plenário, com a apresentação de emendas. Com a proposta de mudanças, a apreciação fica comprometida e as mudanças sugeridas precisam ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Na reunião do colegiado, os opositores Mauro Rubem (PT) e Delegado Eduardo Prado (PL) pediram vistas e, como o prazo regimental de 24 horas será concluído nesta sexta (6), a retomada só ocorrerá na próxima terça-feira (10).