O governador Ronaldo Caiado (UB) enviou projeto de lei ordinária à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para autorizar repasse de R$ 1,163 milhão ao Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), por meio da abertura de crédito especial ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). A tramitação, no entanto, foi travada pela bancada de oposição por meio de pedido conjunto de vistas na Comissão Mista. Com o prazo, o colegiado só voltará a apreciar a matéria na próxima semana.A proposta do governo efetiva intenção, antecipada pelo POPULAR, de bancar gastos com custeio, pessoal e investimentos na organização privada. No total, a previsão inclui gastos que somarão R$ 8,2 milhões, sendo que o plano de trabalho prevê despesas anuais de R$ 5,7 milhões com pessoal, com cargos de diretor administrativo (salário de R$ 40 mil) a motorista (R$ 2,6 mil).Há ainda previsão de R$ 2,4 milhões de custeio, que inclui consultorias jurídica e contábil, e despesas de manutenção de escritório. Na parte de mobiliário, há plano de compra de mesas, cadeiras, televisão e utensílios de copa, ao custo de R$ 80,5 mil. O primeiro repasse, previsto no projeto encaminhado pelo Executivo, define justamente o último valor, destinado a compra de materiais, identificada como “investimento”, além de R$ 1,082 milhão para “outras despesas correntes”.O valor adicional para “despesas operacionais relativas à estruturação e à manutenção administrativa do instituto”, como aponta a justificativa do projeto, se soma ao montante destinado pelo Fundeinfra, abastecido com a taxa do agro, para a realização de obras no estado. Como informado pelo POPULAR, logo antes de assinar os dois primeiros contratos do novo modelo de parceria da iniciativa privada com o governo estadual, o Ifag solicitou aditivo para ficar à frente de mais cinco trechos, totalizando doze, ao valor estimado de cerca de R$ 1,5 bilhão.Deputados de oposição paralisaram a tramitação da matéria que trata do custeio do Ifag, com pedido de vistas de Delegado Eduardo Prado (PL), Antônio Gomide, (PT), Major Araújo (PL) e Bia de Lima (PT). Apesar dos pedidos do líder do governo, Talles Barreto (UB), os parlamentares não pretendem antecipar o prazo regimental de 24 horas para já votar o texto na manhã desta quinta-feira (21). Assim, a retomada deve ocorrer na próxima terça (26).Os opositores questionam o repasse de recursos do tesouro estadual para bancar despesas de estruturação da entidade privada, que passou por chamamento público para assinar o termo de colaboração. “Nós já temos o questionamento sobre o uso da verba do Fuindeinfra sem licitação. Além disso, o chamamento foi direcionado e agora se descobre que o Ifag não tem nenhuma expertise. O governo está montando o Ifag em processo de ilegalidade em cima de outra ilegalidade. É um absurdo”, afirmou Gomide.Já Eduardo Prado questionou os valores destinados ao instituto e a falta de detalhamento no projeto sobre as despesas e investimentos a serem realizados pela organização. QualificaçãoRosângela Rezende (Agir) foi a única integrante da base aliada a rebater os opositores sobre a proposta durante a reunião da Comissão. Segundo a parlamentar, o projeto serve para qualificar a prestação de serviço do Ifag diante do limite atingido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) para tocar obras. “A Goinfra já tem quase 80 obras no trecho e é por isso que vem se buscando mais parcerias”, disse.Segundo Rosângela, o governo deverá fazer o repasse para que o Ifag possa montar um “consórcio estruturador com empresas que dão certificação e garantias” nas áreas jurídica, de engenharia e ambiental. Já Talles apontou ao POPULAR que o repasse ocorre após uma “reivindicação”do Ifag”. “O valor é reduzido perante o que será destinado às obras até para poder apresentar para a sociedade os planos de trabalho estabelecidos. É uma nova modalidade e o governo está buscando fazer isso da melhor forma possível”, alegou.A parceria com o Ifag foi um caminho criado pelo governo estadual para agilizar as obras em meio às dificuldades de aplicação dos recursos da taxa do agro, instituída em janeiro de 2023. A gestão arrecadou R$ 2,4 bilhões, mas pouco avançou nos investimentos, alegando entraves da Lei de Licitações.O governo começou a formatar o novo modelo por meio de lei sancionada em agosto do ano passado que criou o “Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás”, estabelecendo “novos modelos de colaboração com entidades privadas”. A previsão era que o Estado faria seleção das entidades privadas, mas, alegando não haver outros interessados, a gestão apresentou projeto de lei que autoriza a parceria com o Ifag “independentemente de chamamento público”. O projeto foi aprovado em março deste ano pela Alego.