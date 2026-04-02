O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia, Luan Alves (MDB), disse ao POPULAR que irá designar o vereador Igor Franco (MDB) para relatar o projeto de lei que revoga a permissão de adensamento urbano na região da Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás e no Setor Leste Universitário, apresentado pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (Avante), na última terça-feira (31).\nAlves afirmou que, depois de conversas com integrantes do colegiado, teve a percepção de que há disposição para que a proposta avance e que, como presidente, irá trabalhar pela celeridade da tramitação, para que o texto vá para o plenário. No momento, o projeto de lei ainda aguarda parecer da Procuradoria-Geral da Câmara para então ser encaminhado à CCJ.\n“Até para preservar o Parlamento, é importante a gente revogar isso (a permissão para adensamento na avenida). Eu também acho que tem que ser revogado e que isso tem que ser feito com uma certa urgência. Da minha parte para pautar, tudo será muito célere, mas isso depende dos vereadores também”, afirmou Alves.