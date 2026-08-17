O primeiro dia de campanha nas ruas para candidatos de oposição ao governo estadual foi marcado pela retomada de críticas contra a gestão do atual governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), com referências também à administração do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Nos respectivos discursos na abertura da propaganda eleitoral, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL) mantiveram o atendimento em saúde como principal alvo de ataques.\nOs candidatos da oposição aproveitaram as primeiras agendas, realizadas neste domingo (16), para apresentar linhas gerais dos planos de governo e buscar diferenciar as próprias propostas das ações do atual governo. Ambos repetiram expressões como “caos” e “saúde da UTI” para apontar soluções genéricas para problemas como a fila para cirurgias eletivas e exames pelo Sistema Único de Saúde na rede estadual.