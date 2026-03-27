Ao menos 50 mil participantes de todo o País e do exterior são esperados até domingo (29) no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia pela organização do 3º Encontro Nacional de Comitiva de Muladeiros, considerado um dos principais eventos do calendário rural brasileiro.\nA abertura do evento, nesta quinta-feira (26), reuniu cerca de três mil muladeiros. A cavalgada foi liderada pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) e pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB). Uniformizados, ambos foram seguidos por um séquito que saiu da Pecuária e seguiu pelas avenidas Goiás e Araguaia, indo até a Praça Cívica e depois retornando à Pecuária.\nMulas de até R$ 300 mil e comitivas que passam dias na estrada: Veja curiosidades do encontro de muladeiros em Goiânia\nQueima do Alho celebra tradição tropeira com música e cultura sertaneja neste sábado (28)