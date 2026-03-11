O vereador Oséias Varão anunciou sua pré-candidatura ao Senado Federal, nesta terça-feira (10), pelo Partido Liberal (PL). Na tribuna da Câmara Municipal de Goiânia, Varão comunicou a decisão, mas ponderou que ainda falta definição oficial do próprio partido, já que o momento é de “desafio muito grande” para conquistar apoio das principais lideranças do PL goiano e também do País.\n“A partir de agora, estou trabalhando rumo a esse desafio que é o de ser eleito senador da República pelo nosso Estado”, disse o vereador. Como mostrou o Giro, a ideia de candidatura única ao Senado está descartada no PL, com avaliação de que o bolsonarismo também tem dois votos.\nAntes de Varão anunciar a decisão nesta terça, os rumores sobre a segunda vaga ao Senado na chapa do PL ganharam força no último sábado (7), durante a edição do evento “Rota 22”, organizado pelo PL goiano, em Formosa.