O governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), foi reeleito no primeiro turno, com 61,07% dos votos válidos.\nEm segundo lugar ficou o senador Wellington Fagundes (PL), com 22,69%, seguido por Natasha Slhessarenko (PSD), com 15,08%.\nPivetta e Fagundes disputavam os votos de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) em um estado sob forte influência do agronegócio. O Republicanos queria o apoio do PL à candidatura de Pivetta, mas as conversas entre os dois partidos não avançaram.\nHoje com 67 anos, Pivetta assumiu o governo em março deste ano, após a renúncia do titular, Mauro Mendes (União Brasil), que deixou o cargo para concorrer ao Senado.\nNatural de Caiçara, no extremo norte do Rio Grande do Sul, Pivetta se mudou para Lucas do Rio Verde (MT) em 1982 para trabalhar no agronegócio. Foi eleito prefeito da cidade em 1996 e reeleito em 2000. Em 2012, voltou a ser eleito para a prefeitura, perdendo a disputa pela reeleição no pleito seguinte por apenas 242 votos.