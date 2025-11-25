O deputado federal Rubens Otoni defendeu nesta segunda-feira (24) a prioridade do Partido dos Trabalhadores (PT) para ampliar a bancada na Câmara dos Deputados e rejeitou a possibilidade de que pré-candidatos proporcionais abram mão da disputa para encabeçar chapa majoritária ao governo de Goiás.\nO parlamentar definiu como meta eleger três deputados federais em 2026 e apontou que o pleito ao Executivo estadual seja construído por meio de alianças.\nOtoni afirmou ao Jackson Abrão Entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um candidato a governador, mas o projeto poderá não ser liderado pelo PT.\n“Nós queremos que essa candidatura represente não apenas o Partido dos Trabalhadores e a federação ‘Brasil da Esperança’, mas outros segmentos sociais e partidos políticos que tenham o mesmo entendimento sobre a importância de garantir a continuidade do presidente Lula”, disse o deputado.