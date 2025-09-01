De 840 ações e obras previstas para Goiás no período 2023-2026, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 250 foram concluídas. O número representa 30% do total. Além disso, 25% estão em execução e outras 45% ainda não começaram (18% estão em licitação e 27% em fase preparatória). Os dados são da Casa Civil da Presidência da República. O resultado é registrado a pouco mais de um ano do período eleitoral, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve disputar a reeleição.\nA lista tem diferentes tipos de obras, como de rodovias, pontes, escolas, quadras em escolas, ampliação da estrutura de universidades, unidades de saúde, manutenção e restauração de rodoviárias. Também entram no PAC a compra de ônibus, ambulâncias e equipamento multimídia para teleconsulta, por exemplo.