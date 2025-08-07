A Prefeitura de Goiânia estuda ampliar serviços previstos na Parceria Público Privada (PPP) da Cidade Inteligente. Membro do Conselho de Governo da Prefeitura, Flávio Rassi afirma que o escopo do contrato é relacionado a itens elétricos e eletrônicos e, com isso, é viável incluir novas tecnologias. No entanto, a proposta de mudança ainda é vista como uma ideia inicial. Segundo Rassi, o objetivo no momento é executar com qualidade a primeira etapa da PPP, que trata da modernização da iluminação pública, com troca de lâmpadas convencionais por LED.\nA PPP da Cidade Inteligente prevê investimentos de R$ 1,4 bilhão em 25 anos de concessão. O leilão foi realizado em setembro de 2024, durante o mandato do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), e foi arrematado pelo consórcio Brilha Goiânia. O contrato foi assinado em março deste ano, na gestão de Sandro Mabel (UB), que lançou o programa com o mesmo nome do consórcio.