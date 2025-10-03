Embora o ambiente da prestação de contas de Sandro Mabel (UB) à Câmara, nesta quinta-feira (2), tenha ficado tenso quando o prefeito decidiu deixar a Casa antes de a reunião terminar, a avaliação de pessoas próximas ao gestor é que o cenário foi melhor do que o esperado. Diante do desgaste acumulado ao longo desta semana, havia preocupação sobre o debate provocar falas mais agressivas e reações de ambas as partes.\nTambém chamou atenção da equipe de Mabel a ordem dos pronunciamentos dos vereadores. A lista teve, logo no início, sequência de discursos de Cabo Senna (PRD), Coronel Urzêda (PL), Igor Franco (MDB), Lucas Vergílio (MDB) e Aava Santiago (PSDB) com críticas ao prefeito. O primeiro discurso da base foi o de Ronilson Reis (SD), que fez defesa de Mabel, assim como Anselmo Pereira (MDB), Wellington Bessa (DC), Rose Cruvinel (UB) e Markim Goyá (PRD).