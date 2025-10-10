Em vitória do prefeito Sandro Mabel (UB) na esteira de recentes impasses com os vereadores, o plenário da Câmara Municipal de Goiânia enterrou nesta quinta-feira (9) o projeto de decreto legislativo, de autoria de Igor Franco (MDB), que susta os efeitos da calamidade financeira na capital. Com placar de 27 votos contrários e sete favoráveis (veja quadro), a votação ocorreu um dia depois de a proposta ter avançado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - onde passou com o voto contrário apenas do líder de governo, Wellington Bessa (DC).\nEm meio ao conturbado relacionamento com a Casa, tanto Mabel quanto o presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), consideraram que o êxito no sepultamento da proposta é parte da reestruturação da base aliada. “A avaliação é de que a nossa base está enxergando que algumas pessoas estão se movimentando querendo prejudicar a minha administração. Todos eles estão conscientes, entenderam e, por isso, derrubaram esse decreto, que não ia prosperar mesmo, era inconstitucional”, disse o prefeito ao POPULAR. “Acho que foi uma vitória importante para mostrar inclusive aos nossos vereadores da base a importância da união”, completou Mabel.