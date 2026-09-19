Sob a justificativa de modernização de serviços e insuficiência operacional, a Prefeitura de Goiânia já firmou ou planeja contratos de terceirizações em sete iniciativas para apoio em diferentes áreas, como na regularização fundiária, perícia médica, planejamento do aniversário da cidade e Saúde. Também entram na lista estruturas da administração indireta, como o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas) e a Companhia de Urbanização (Comurg).\nUm dos casos mais recentes foi a contratação, por inexigibilidade de licitação, do Einstein Hospital Israelita para desenvolver um programa operacional para a rede de urgência e emergência. A Prefeitura divulgou que o contrato foi assinado na segunda-feira (14) e será executado a partir da publicação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), esperada para os próximos dias.