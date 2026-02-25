A Prefeitura de Goiânia barrou a liberação de 370 das 975 emendas impositivas apresentadas pelos vereadores da capital no Orçamento de 2026, em total de R$ 94,7 milhões, sob argumento de que segue determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO). O Supremo ordenou em outubro do ano passado medidas para garantir transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares em todo o País e o TCM-GO editou resolução a partir da decisão da Corte.\nOutras 108 emendas dos vereadores de Goiânia foram acatadas com ressalvas, no valor de R$ 8,166 milhões. Assim, as exigências de adequações atingem R$ 102,8 milhões, o que representa 55% do volume de recursos para destinações da Câmara. Os parlamentares têm prazo de 30 dias para acréscimo de informações ou novas indicações ao município.