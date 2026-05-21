A Prefeitura de Goiânia contratou, por inexigibilidade de licitação, a Atlasintel para fazer pesquisa e monitoramento da percepção da população sobre políticas públicas municipais. O extrato do contrato, que tem custo de R$ 1 milhão e vigência de 12 meses, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (20). O valor mensal é de R$ 87 mil.\nA contratação ocorre em um contexto em que o prefeito Sandro Mabel (UB) está prestes a completar um ano e seis meses de gestão. Mabel já demonstrou insatisfação com o ritmo dos processos dentro da Prefeitura e tem cobrado agilidade de seus auxiliares.\nA Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) informou em nota que, com o novo contrato, serão realizadas pesquisas semanais sobre temas relacionados às ações e projetos da Prefeitura, “para haver melhor avaliação dos resultados e, se necessário, promover as devidas correções e mudanças”. De acordo com a pasta, a contratação da empresa tem como principal finalidade avaliar “as maiores demandas da população da capital, as ações e entregas da gestão e também os resultados das campanhas da comunicação”.