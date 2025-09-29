A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) projeta que a Prefeitura de Goiânia alcançará, até dezembro, cerca de 45% de realocação do orçamento de 2025, próximo ao teto de 50% previsto em lei para o primeiro ano do mandato do prefeito Sandro Mabel (UB). De acordo com o titular da pasta, Valdivino Oliveira, a estimativa é que o Paço Municipal fechará o mês de setembro com índice de 32%.\nA realocação de recursos do Orçamento entre diferentes áreas é feita por meio da abertura de créditos adicionais de natureza suplementar. A estratégia pode ser adotada para corrigir erros de planejamento ou para ampliar a disponibilidade de verba de determinada área por causa de uma emergência.\nEm geral, o teto de remanejamento que o Paço pode fazer sem pedir autorização ao Legislativo consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Para 2025, a previsão inicial era de 20%, mas no final do ano passado os vereadores aprovaram o aumento para 50% - em emenda na proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA), pois a LDO já havia sido votada. A alteração foi realizada após articulação de Sandro Mabel (UB), que, na época, ainda não tinha assumido o comando da Prefeitura, mas realizava tratativas com a Câmara relacionadas ao primeiro ano de mandato.