Apesar de a Prefeitura ter encaminhado à Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira (26) dois novos projetos, ainda não há previsão, segundo o Paço, de quando serão enviadas matérias de maior vulto e consideradas complexas do ponto de vista da aprovação, como a criação de fundos imobiliários públicos, a redução das Requisições de Pequeno Valor (RPVs,) e as reformas no GoiâniaPrev e no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas). A Secretaria Municipal de Governo (Segov) informou que as propostas só não foram para o legislativo pelo fato de ainda não terem encerrado sua tramitação interna na própria Prefeitura.\nNa Câmara, o clima é de resistência aos projetos que buscam reestruturar o GoiâniaPrev e o Imas, sobretudo pelo fator eleitoral, quando mais da metade dos vereadores pretende disputar as eleições em outubro. O próprio presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), teria dito a pessoas próximas que não pretende pautar a reforma do GoiâniaPrev quando o texto chegar ao legislativo, por considerar a matéria polêmica e com pontos em questionamento.