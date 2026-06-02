O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), pretende enviar à Câmara, no segundo semestre deste ano, um projeto de lei para promover reforma no Instituto de Previdência dos Servidores (GoianiaPrev), sob justificativa de dar resposta ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). O órgão de controle cobrou medidas de prefeituras que não realizaram as adequações das previdências municipais após a reforma na área aprovada pelo Congresso Nacional em 2019.\nO POPULAR já mostrou que a proposta enfrenta resistência entre vereadores e o presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania), por sugerir, em ano eleitoral, mudanças que atinjam servidores públicos. O tema é considerado polêmico e desgastante, pois parte da base dos parlamentares é formada por esta categoria. Na Casa, pelo menos 24 dos 37 vereadores pretendem disputar a eleição deste ano para deputado ou senador.