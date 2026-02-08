A Prefeitura de Goiânia espera receber R$ 566,4 milhões até 20 de fevereiro, com a quitação à vista dos boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. A expectativa foi apresentada pelo secretário municipal da Fazenda, Valdivino Oliveira, e representa 40% do total de R$ 1,416 bilhão lançado em boletos emitidos para 714 mil imóveis cadastrados na capital.\nO porcentual estimado segue a média do pagamento em parcela única registrado em anos anteriores, mas, de acordo com o secretário, a opção entre as modalidades não altera o planejamento financeiro da Prefeitura. A principal função é disponibilizar diferentes formas para que os contribuintes não deixem de pagar o tributo. Em 2025, a inadimplência foi de 25% e a expectativa é de que o número seja reduzido para 20% neste ano.\n“Evidente que a gente torce para que a maioria dos contribuintes realize o pagamento. No ano passado, nós tivemos 75% de adimplência e esperamos que agora tenhamos pelo menos 80%. A opção de parcelar ou não é do contribuinte”, diz Valdivino em entrevista ao POPULAR.