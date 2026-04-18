A Prefeitura de Goiânia projeta investimentos na ordem de R$ 1 bilhão em 2027, ano pré-eleitoral e o terceiro do mandato de Sandro Mabel (UB). O chefe do Executivo afirmou que pretende aplicar o recurso em obras de saúde, infraestrutura, educação e para promover melhorias no trânsito. O Orçamento total de 2027 é estimado em R$ 11,4 bilhões.\nA proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano chegou à Câmara de Goiânia na quinta-feira (16), com a previsão de R$ 877 milhões em investimentos. No entanto, nesta sexta (17), o Paço Municipal divulgou o envio da matéria com o destaque para a estimativa de R$ 1 bilhão.\nO secretário municipal da Fazenda (Sefaz), Oldair Marinho, explicou ao POPULAR que, “com pequenos ajustes” (como possibilidade de receitas maiores e outras oscilações), a expectativa é que o montante de investimentos chegue a cerca de R$ 1 bilhão, conforme anunciado. O auxiliar ressaltou que a LDO trata de um planejamento orçamentário. É com base nesta norma que a Sefaz elabora a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA), que é enviada à Câmara no segundo semestre.