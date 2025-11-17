O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou que um estudo realizado pelo Executivo será enviado à Câmara apontando o melhor caminho de alteração na proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, mas reiterou que o limite individual de emenda impositiva é de R$ 5 milhões. O valor é o mesmo previsto na LOA 2025. “Estamos trabalhando sobre a possibilidade de repetir o que foi feito (quanto às emendas) ano passado”, destacou Mabel. O prefeito disse que baterá martelo sobre o tema nesta semana.\nMabel corre para reverter dependência da Comurg\nONG vai receber de R$ 716 a R$ 1.350 em média por consultas médicas em Goiânia\nEm relação à forma como a alteração será feita (por substitutivo enviado ao Legislativo pela Prefeitura ou emenda dos próprios vereadores), Mabel disse que “é o de menos”. Na semana passada, Mabel disse ao POPULAR que a alteração seria feita pelos próprios vereadores, sob coordenação do líder do governo, Wellington Bessa (UB), seguindo orientação do Paço Municipal.