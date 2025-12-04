A Prefeitura de Goiânia enviará à Câmara Municipal um documento com ajuste na proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, aumentando em R$ 377 milhões a previsão de receita e despesa do próximo ano. De acordo com o prefeito Sandro Mabel (UB), a alteração será possível principalmente por causa da confirmação de que os municípios serão compensados pelo governo federal pelas perdas com arrecadação de Imposto de Renda (IR) - consequência da isenção do tributo para quem ganha até R$ 5 mil. Houve pressão da Câmara para que a mudança na LOA ocorresse.\n“Vai ter um ajuste porque o governo federal garantiu para os municípios que vai repassar a perda (no âmbito da isenção) dos R$ 5 mil do Imposto de Renda. Isso dá um acréscimo, tinha caído a arrecadação do Imposto de Renda, volta ao normal”, disse Mabel, nesta quarta-feira (3).