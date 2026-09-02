O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), sinalizou, nesta terça-feira (1º), que seguirá o exemplo do governo de Goiás e enviará ao Legislativo o projeto de lei que cria o fundo imobiliário municipal sem a lista de áreas. Mabel apontou que existe prioridade para uso de recursos de rendimento deste fundo no Instituto de Previdência dos Servidores do Município (GoianiaPrev), que tem déficit de R$ 12 bilhões. No entanto, também há possibilidade de a verba ser aplicada em outras áreas, como a de habitação.\nMabel afirmou que a criação do fundo foi discutida junto com o governo de Goiás. No entanto, a administração estadual, com mais estrutura, saiu na frente e o modelo adotado agradou a Prefeitura.\n“A princípio íamos soltar uma relação de áreas. O estado fez sem a relação e vai colocando… e eu acho que também é muito melhor”, disse Mabel, durante entrevista coletiva no Paço Municipal. O prefeito argumentou que a estratégia faz com que sejam incluídas no fundo apenas as áreas que podem render os melhores negócios.