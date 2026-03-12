Em relatório oficial enviado à Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (11) com as justificativas de impedimento das emendas impositivas apresentadas pelos vereadores ao Orçamento de 2026, o Executivo barrou a liberação de 365 das 977 destinações feitas pelos parlamentares. As emendas não acatadas pela Prefeitura de Goiânia totalizam R$ 90,7 milhões. Já as 612 destinações aprovadas, somam R$ 94,3 milhões.\nRecentes determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou em outubro do ano passado medidas para garantir transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares em todo o País, e do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), que editou resolução a partir da decisão da Corte, embasam a justificativa apresentada pela Prefeitura para os impedimentos.\nAs 365 emendas bloqueadas alcançam todos os 37 vereadores da capital. A partir desta quarta, os parlamentares terão prazo de 30 dias para adequações, em que devem fazem acréscimos de informações solicitadas ou até novas indicações ao município.