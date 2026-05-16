A Prefeitura de Goiânia planeja enviar ainda este mês à Câmara de Goiânia dois projetos de lei que criam fundos imobiliários públicos, um vinculado ao município e outro do Instituto de Previdência dos Servidores (Goianiaprev). O modelo permitirá que a gestão estabeleça parcerias com a iniciativa privada para execução de empreendimentos em áreas públicas, com contrapartida de pagamento ao município. A lista de terrenos ainda não foi fechada, mas fontes da Prefeitura afirmam que serão cerca de cem na primeira etapa do projeto.\nA ideia de criar o fundo imobiliário havia sido revelada pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), ao POPULAR em abril do ano passado, sob justificativa de que “é preciso criar receitas”. Um ano depois, ele determinou agilidade ao grupo responsável pela elaboração dos projetos, que foram concluídos nos últimos dias. No caso do fundo do município, a minuta prevê destinação da receita para as áreas de saúde, educação e infraestrutura. Do Goianiaprev, servirá para bancar a Previdência.