A Prefeitura de Goiânia encaminhou na última segunda-feira (4) ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) proposta de Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) que estabelece medidas para “recuperação econômico-financeira, administrativa e operacional” da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) em prazo de dois anos, em tentativa de reverter a declaração de dependência da empresa em relação ao Executivo municipal. A gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) fala em expectativa de reversão em 2027, mas o termo estabelece metas para até o fim do ano seguinte.No plano de ação indicado na proposta estão medidas como captação de novos clientes - que podem incluir governo estadual e municípios da Região Metropolitana -, ampliação do contrato com o município e renegociação das dívidas da companhia, com redução a pelo menos 50% dos valores.O TAG também traz um anexo de “análise de risco” que admite a possibilidade de iniciar processo de liquidação da Comurg caso a gestão não alcance a plena recuperação econômico-financeira estimada para 24 meses. O planejamento teria início em julho de 2027 e a execução em dezembro do mesmo ano, segundo o documento.O presidente do TCM-GO, Joaquim de Castro, diz que, nas reuniões com o tribunal, a Prefeitura vem defendendo a tese de viabilidade financeira e condições de independência da companhia, mas afirma que o órgão ainda não iniciou o processo de análise da proposta apresentada. O relator do processo, conselheiro Valcenôr Braz, diz que aguardará a manifestação da área técnica do tribunal e do Ministério Público Estadual antes de sinalizar uma posição. Afirma ainda que a decisão final será do pleno do TCM-GO.Pelos termos do TAG, a companhia continuará, durante os próximos dois anos, a prestar contas como uma sociedade independente, embora a gestão se comprometa a tentar incluir a empresa em relatórios de execução orçamentária (RREG) e de gestão fiscal (RGF). O TCM-GO também continuaria emitindo certidão de regularidade ao município de Goiânia.A tentativa do Paço Municipal é evitar sanções e penalidades pelo descumprimento de determinações do tribunal quando houve o julgamento definitivo de que a Comurg é dependente do Executivo, em outubro do ano passado. As exigências incluem adequações sobre a prestação de contas da companhia, tanto da situação contábil quanto da folha de pagamento.Atualmente, a gestão está em situação de inadimplência em relação a esses dados. Sob alegação de necessidade de adequações técnicas e de inclusão da companhia nas leis relacionadas ao Orçamento da Prefeitura, a gestão propõe medidas de transparência para fornecer dados e possibilitar acompanhamento do tribunal, sem, no entanto, cumprir integralmente as determinações sobre a prestação de contas.A proposta do TAG traz anexo com cronograma de execução de medidas de reestruturação organizacional e financeira da companhia. Estão previstas nove ações para buscar a sustentabilidade nas finanças, incluindo a negociação de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas da companhia.Como o POPULAR revelou em 4 de julho, a Comurg protocolou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) pedido de transação para se livrar da dívida ativa com a União, que ultrapassa R$ 1,73 bilhão. A negociação está em fase final, com uma contraproposta já feita pela PGFN na semana passada para que a Prefeitura pague em 120 meses um total de R$ 232 milhões (perdão de 87% da dívida total), com uma parcela inicial de R$ 2,2 milhões.A Comurg iniciou envio de uma lista de documentos exigidos pela PGFN para fechar o termo de transação e oficializar a negociação. A reportagem apurou que o município terá de quitar os débitos previdenciários, de R$ 66 milhões, em 60 parcelas. Os demais débitos, que somam R$ 166 milhões, seriam pagos em 120 meses, mas com variações dos valores ao longo dos anos.O cronograma do TAG também fala em regularização das certidões da companhia para a participação em licitações, já a partir de janeiro de 2026. A proposta, segundo informações da Prefeitura, é prestar serviços ao governo estadual ou a municípios vizinhos de Goiânia, buscando ampliação da receita da companhia. A renegociação dos débitos com a União vai permitir a obtenção de certidão de regularidade fiscal (CND) necessária a esses contratos.Já houve sondagens sobre a possibilidade de fechar serviços a pelo menos três órgãos da gestão estadual: Centrais de Abastecimento (Ceasa), Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codego) e Secretaria Estadual de Educação. O TAG fala ainda em implantação de unidade comercial para captação de novos serviços e ampliação de fontes de receita.No conjunto de medidas, também está incluído o plano de reestruturação anunciado em fevereiro, com aporte de R$ 190 milhões na companhia ao longo deste ano. Além disso, a Prefeitura prevê definição de instrumento jurídico tanto para possibilitar o ressarcimento de serviços prestados pela Comurg ao município de abril a setembro deste ano como para “prestação de serviços à Prefeitura, abrangendo integralmente as atividades previstas no contrato vigente e assegurando a continuidade das ações após setembro” deste ano. Segundo informações da gestão municipal, a intenção é ampliar o contrato com detalhamento e remuneração de cada serviço que pode ser prestado pela Comurg.No conjunto de reestruturação organizacional, há nove medidas incluindo providências que já vêm sendo adotadas na empresa desde o início do ano, como a redução de custo da folha, os cortes de cargos de chefia e a revisão de acordos coletivos de trabalho. Sete medidas têm previsão de implantação ainda este ano. A criação de uma central de monitoramento operacional está prevista para até maio do ano que vem.IndependênciaValcênor afirma que a prioridade da Prefeitura no momento deveria ser o cumprimento das determinações do acórdão do julgamento da dependência da Comurg, especialmente quanto à prestação de contas. “A retomada da discussão de independência pode ser feita em um segundo momento, mas agora é preciso cumprir as condições atuais para depois pleitearem mudanças”, afirma.A proposta de TAG estabelece que “a demonstração dos movimentos contábeis e financeiros da Comurg, incluindo as despesas de pessoal, nos relatórios fiscais do município, dar-se-á de forma gradativa e adaptada à capacidade de integração dos sistemas processos internos da companhia e da administração municipal, considerando a complexidade da sua reestruturação, sem que tal situação, por si só, acarrete inadimplemento”.Procurada por meio da assessoria de imprensa, a direção da Comurg diz que não vai se manifestar porque o processo está em fase de protocolo e ainda não houve decisão por parte do TCM-GO.Sobre a possibilidade de planejamento de liquidação da companhia, aliados do prefeito afirmaram que o quadro de análise de risco incluído no TAG é amplo e tem de considerar todos os cenários se houver fracasso do cronograma de recuperação da empresa, mas descartam que o caminho seja cogitado no momento.