Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia na semana passada, o projeto de lei do vereador Thialu Guiotti (Avante) que altera a lei municipal nº 8.411/2006 - que normatizou as colaborações do Executivo com o terceiro setor - permitirá que a Prefeitura endureça as regras de seleção, governança, fiscalização e transparência das parcerias firmadas com as Organizações Sociais (OSs).\nAuxiliares do Paço admitem o interesse no avanço da proposta e afirmam que a intenção, com a aprovação do texto, é criar uma espécie de marco legal que faça com que o município não fique “a reboque das regras do Estado”.\n“A lei atual é muito antiga, de 2006, e hoje a gente tem novos parâmetros federais para contratar as OSs. Precisamos de mais rigor, sim. O Paço está de acordo com esse projeto. Nós precisamos de mais rigor com essas contratações. O prefeito Sandro (Mabel, do UB) tem sido muito duro com relação a isso”, diz a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez.