Pressionada pelos vereadores para destravar o pagamento das emendas impositivas, a Prefeitura de Goiânia pediu aos parlamentares que indiquem, nos próximos dias, cinco emendas consideradas prioritárias pelos mandatos para entrarem na primeira etapa do cronograma de pagamentos, que ainda não tem data definida pelo Paço.\nPela proposta apresentada aos vereadores, cada vereador deverá selecionar três destinações gerais e outras duas voltadas à Saúde - área em que a aplicação é obrigatória. A medida foi discutida em reunião a portas fechadas realizada na manhã desta terça-feira (19), na sala da Presidência da Câmara de Goiânia, conduzida pela secretária de Governo, Sabrina Garcez.\nO travamento das emendas é um tema que vem se desdobrando desde março, quando o pagamento das indicações foi suspenso após a recomendação do Ministério Público de Contas (MPC), do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). O órgão apontou a necessidade de adequação do município às normas de transparência e rastreabilidade determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a execução das destinações parlamentares.