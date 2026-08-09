A Prefeitura de Goiânia tem 5,3 mil servidores com mais de 30% da renda comprometida com empréstimo consignado e, portanto, acima do limite. O número representa 11% dos 47 mil funcionários municipais ativos e inativos. Além disso, outros 8,6 mil têm entre 81% e 100% de comprometimento da margem consignável com empréstimo. Os dados são da Secretaria Municipal de Administração (Semad).\nNeste cenário de endividamento, a Prefeitura discute com representantes dos servidores mudanças nas regras para a realização de empréstimos consignados com a finalidade de limitar os custos das operações e diminuir o comprometimento da renda. Entre as medidas previstas estão alteração na base de cálculo do limite de empréstimo e autorização para refinanciamento, para ampliar o prazo para pagamento de dívidas e diminuir o valor das parcelas.