O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), afirmou, nesta terça-feira (2), que a gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) demonstra “seletividade” no momento de atender às notificações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO). A declaração foi feita no âmbito de debate sobre a reforma no Instituto de Previdência dos Servidores (GoianiaPrev), que a Prefeitura planeja promover sob justificativa de atender a demanda do órgão de controle.\n“O Tribunal de Contas obviamente vai notificar a Prefeitura não só disso como notifica de várias outras coisas. Agora, a Prefeitura não pode ter seletividade nas notificações do tribunal”, disse o presidente da Câmara, em entrevista à jornalista Cileide Alves, no programa Plural, da CBN Goiânia.\nPolicarpo lembrou que a atual gestão já deixou de seguir outras orientações feitas pelo TCM-GO. “O tribunal recentemente, por exemplo, notificou a prefeitura para a convocação dos concursados da educação. A prefeitura atendeu? Óbvio que não. Ela escolhe uma seletividade na hora que é notificada para aquilo que é desejo dela”, afirmou o presidente.