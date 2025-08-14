A Prefeitura de Goiânia vai começar a pagar emendas impositivas destinadas à Saúde. A primeira lista tem 90 indicações, que somam R$ 11 milhões. Do total, R$ 8,3 milhões serão enviados para entidades sociais e R$ 2,8 milhões serão aplicados diretamente pelo Paço Municipal.\nA relação foi publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira (12), em anexo de decreto que abre crédito suplementar à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para pagamento de emendas parlamentares. A pasta disse, na segunda (11), que havia formalizado o processo de suplementação para liberar recursos a entidades que já tiveram planos de trabalho aprovados.\nOs R$ 11 milhões representam apenas 12% dos R$ 88 milhões destinados por vereadores para esta área. A emenda impositiva é uma parcela do Orçamento da Prefeitura que os vereadores determinam como será aplicada. Em 2025, o total foi de R$ 176 milhões (2% da receita corrente líquida). Cada parlamentar indicou R$ 5 milhões. A legislação prevê que metade do valor deve ser usado na Saúde.