A Prefeitura de Goiânia planeja enviar à Câmara um projeto de lei para regulamentar a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de Imposto Sobre Serviços (ISS) de clubes de futebol da capital. Os principais beneficiados devem ser o Atlético Clube Goianiense, Goiás Esporte Clube e Vila Nova Futebol Clube.\nDe acordo com o secretário municipal da Fazenda, Valdivino Oliveira, o projeto deve detalhar quais atividades e imóveis são livres de impostos. A matéria deve prever também as contrapartidas da isenção (publicidade em estádios e centros de treinamento, além de vagas em escolinhas de futebol, estão entre as possibilidades).\nO auxiliar explicou que existe uma lei municipal que concede a isenção aos clubes, com a condição de prestarem serviços à Prefeitura, mas a norma não é disciplinada. Oliveira disse que a norma prevê que a Prefeitura deve demandar o serviço (como vagas nas escolas de futebol para alunos da rede pública), o que não ocorre.