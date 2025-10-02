O Paço Municipal decidiu “sentir o clima” da prestação de contas do Executivo à Câmara de Goiânia, nesta quinta-feira (2), antes de decidir sobre a devolução à Casa da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. O prefeito Sandro Mabel (UB) apresentará o resultado de superávit alcançado nos oito primeiros meses do seu mandato. O cenário é de tensão com a Casa, provocada pelo debate em torno da LDO e agravada por declarações de Mabel contra três vereadores.\nNa LDO, a Prefeitura estuda a possibilidade de um acordo com os parlamentares para diminuir o limite de remanejamento de 50% para cerca de 30% da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA) - este é um dos principais pontos de debate. Se essa for a opção escolhida, o projeto será devolvido com a modificação feita diretamente pelo Executivo. No entanto, também existe a possibilidade de o projeto voltar à Câmara sem nenhuma modificação.