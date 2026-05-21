O governador Daniel Vilela (MDB) apresentou nesta quarta-feira (20), em reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, proposta de benefícios a servidores públicos da área de segurança pública de Goiás com impacto anual de R$ 477,6 milhões. As medidas incluem equiparações entre as polícias, aumento de hora extra e de indenização por localidade, e pagamento de auxílio-alimentação de R$ 1 mil a todo o efetivo.\nO governo pretende enviar nos próximos dias à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) os projetos de lei que tratam dos benefícios. O pacote faz parte de estratégia de Daniel, pré-candidato à reeleição, de demonstrar continuidade do trabalho do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) na área de segurança, entre as mais bem avaliadas pelo eleitorado goiano.\nA reunião para apresentar a proposta foi realizada com a presença de integrantes dos sindicatos que representam as categorias policiais. Daniel afirmou ao POPULAR que considerou a conversa positiva e que a proposta não deve sofrer grandes alterações.