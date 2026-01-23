O governo estadual desembolsou R$ 49,7 milhões para custear diárias de servidores estaduais durante todo o ano de 2025, no maior valor anual destinado a esse tipo de gasto desde o início da gestão do governador Ronaldo Caiado (UB). Levantamento do POPULAR com base no Portal da Transparência mostra que houve crescimento ao longo dos últimos sete anos, já que o montante era de R$ 14,6 milhões em 2019, o que representa R$ 20,6 milhões, em valores corrigidos pela inflação.\nNo total, a soma absoluta dos recursos destinados às viagens, hospedagens e deslocamentos de funcionários públicos chegou a R$ 216,5 milhões e o aumento seguiu sequência de evoluções nas quantidades de diárias autorizadas e de servidores beneficiados. No primeiro ano de governo, a gestão destinou 118 mil pagamentos e indenizações a 7,7 mil servidores. Os números escalaram para 206 mil diárias para 10,6 mil pessoas no ano passado.